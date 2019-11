De Wolden gulste gemeente van Nederland voor mantelzorgers

De Wolden geeft een mantelzorgwaardering van 300 euro contant per mantelzorger. Ook de overige Drentse gemeenten die een geldbedrag geven, zijn gulle gevers in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Zo geven Noordenveld en Midden-Drenthe ieder 200 euro aan mantelzorgers. De gemeente Emmen geeft 160 euro en Assen en Aa en Hunze ieder 100 euro.Sommige gemeenten waarderen de mantelzorgers met een attentie. In Drenthe zijn dat Meppel en Westerveld. De gemeente Tynaarlo en Hoogeveen hebben de mantelzorgwaardering helemaal afgeschaft.Het geld dat vrijkomt met de afschaffing van de waardering mag de gemeente niet zomaar voor andere doeleinden gebruiken. Dat geld wordt in die gemeenten gebruikt voor ondersteuning van mantelzorgers.De gemeente Borger-Odoorn is de enige Drentse gemeente waar een cadeaubon gegeven wordt. De waarde is 50 euro. Daarnaast wordt er nog een avond/middag gehouden voor mantelzorgers.Gemeenten kunnen ook op een andere manier mantelzorgers belonen. In de gemeente Westerveld krijgen mantelzorgers een voucher en in Meppel is er voor elk wat wils met als thema Avondje uit, Eropuit! of Verwennerij.De Wolden: 300 euroNoordenveld: 200 euroMidden-Drenthe: 200 euroEmmen: 160 euroCoevorden: 100 euroAssen: 100 euroAa en Hunze: 100 euroBorger-Odoorn: cadeaubon van 50 euroMeppel: attentieWesterveld: attentieTynaarlo: afgeschaftHoogeveen: afgeschaftMantelzorgers ontvangen de mantelzorgwaardering op de Dag van Mantelzorg, op 10 november. Er zijn volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zo'n 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland.