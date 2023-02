Medeorganisator Van der Veen vertrekt bij Boerenrockfestival

Bjorn van der Veen vertrekt als medeorganisator bij het Boerenrockfestival in Drouwenermond. Naast onder andere de veiligheid, media en opbouw was hij de laatste jaren verantwoordelijk voor de trekkertrek.

Van der Veen was ruim 15 jaar betrokken bij de organisatie van Boerenrock. "In de afgelopen jaren hebben we ontzettend veel meegemaakt en bereikt met elkaar. Een festival dat staat als een huis en potentie heeft om te groeien, zowel qua grootte als in sfeer en beleving", zegt Van der Veen.