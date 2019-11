Geen tijgermuggen meer in Hoogeveen

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) zette in oktober speciale muggenvallen uit in een straal van 500 meter rondom de eerste plek waar de muggen werden gevonden. Dat was in september bij de Ruisvoorn in de wijk Erflanden.Eind september leidde de plaatsing van vallen tot de vondst van nieuwe exemplaren in de buurt. De broedplaatsen zijn toen verwijderd of behandeld met een middel dat de larven doodt.De NVWA liet in oktober opnieuw muggenvallen plaatsen bij rioolputten en waterpoeltjes in een zoektocht naar larven van de Aziatische tijgermug. Dat gebeurde ook bij mensen in de tuin.Komend voorjaar gaat de NVWA waarschijnlijk een nabehandeling doen. Maar eerst worden de uitkomsten van het onderzoek van de laatste twee maanden geëvalueerd.