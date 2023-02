Auto op z'n kop op N366 bij Zandberg

Op de N366 ter hoogte van Zandberg is vanochtend een auto door een nog onbekende oorzaak gekanteld en op z'n kop terechtgekomen. De bestuurder is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist zou rond 06.30 uur in de slip zijn geraakt, mogelijk door de natte weersomstandigheden. Het voertuig lag dwars over de weg waardoor de N366 tijdelijk was afgesloten ter hoogte van de Drents-Groningse provinciegrens. De hulpdiensten gaven de weg na een tijdje weer vrij.