Vijf jongeren uit Midden-Drenthe ontvangen jeugdlintje voor vrijwilligerswerk

Vijf jongeren uit gemeente Midden-Drenthe hebben gisteravond een jeugdlintje ontvangen vanwege hun inzet voor de samenleving. Waarnemend burgemeester Cees Bijl reikte de onderscheiding uit in jongerencentrum Chill-In in Beilen.

Burgemeester Bijl meldt dat hij 'enorm veel bewondering' voor de jongeren heeft. "De tijd die ze steken in het vrijwilligerswerk en het enthousiasme waarmee ze dat doen is zeker een jeugdlintje waard. Ze zijn hiermee een voorbeeld voor anderen."

De Beilense Jessica Beeris ontving het jeugdlintje vanwege haar vele vrijwilligerswerk bij de dierenweide in Beilen. Haar plaatsgenoot Mark Duinkerken is actief bij vv Beilen, waar hij op vrijwillige basis jeugdtrainer is en helpt bij andere activiteiten op de club. "Daarnaast helpt hij als vrijwilliger bij de FC Groningen voetbaldagen. Mark leeft voor de voetbalsport, want naast de genoemde activiteiten is hij ook te vinden bij voetbalschool FSD in Beilen", schrijft de gemeente.