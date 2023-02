Mes gezet in aantal Drentse bushaltes: afname van 11 procent

Drenthe kende de afgelopen vijf jaar de grootste procentuele afname van het aantal bushaltes. Vergeleken met het jaar 2018 zijn het er zo'n 11 procent minder. In geen enkele andere provincie was er sprake van zo'n teruggang, blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die onderzoeksplatform Pointer verder in kaart bracht.

Alleen de gemeenten Assen en De Wolden is het aantal bushaltes min of meer gelijk gebleven. In Coevorden zijn er maximaal twee haltes verdwenen. In de overige negen gemeenten zijn er de laatste vijf jaar twee of meer geschrapt.

'Kronkelroutes komen te vervallen'

"Je ziet haltes hoofdzakelijk verdwijnen in de landelijke gebieden, maar ook in de stadsranden en de dorpen is die tendens zichtbaar," zegt onderzoeker Jeroen Bastiaanssen van het PBL. Gecombineerd met het afschalen van sommige dienstregelingen zorgt dat volgens hem voor een verschraling van het openbaar vervoer.

"Er wordt vaak ingezet op busverbindingen die je snel naar een treinstation of stadscentrum brengen, maar daardoor komen kronkelroutes door wijken en dorpen soms te vervallen," stelt hij vast. "Inwoners in die gebieden zijn daardoor regelmatig aangewezen op een auto om bepaalde voorzieningen te bereiken."

Staatssecretaris: 'Dit is niet wenselijk'

Landelijk is het aantal bushaltes met 527 afgenomen, en dat gebeurde in 546 buurten. Na Drenthe kent provincie Groningen de grootste procentuele afname binnen Nederland. Het gaat om bijna 7 procent minder haltes in de afgelopen vijf jaar.

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) onderkent tegenover Pointer dat vervoersongelijkheid een probleem is. "Wat je nu ziet is dat er steeds meer verschil ontstaat in de manier waarop mensen toegang hebben tot mobiliteit. En dat is niet wenselijk," aldus de staatssecretaris.