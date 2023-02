Nergens slonk het aantal bushaltes zo hard als in Drenthe

Drenthe kende de afgelopen vijf jaar de grootste procentuele afname van het aantal bushaltes. Vergeleken met het jaar 2018 zijn het er 17 procent minder. In geen enkele andere provincie was er sprake van zo'n teruggang, blijkt uit cijfers van de NOS.

Gemeente Aa en Hunze kende procentueel gezien de grootste terugloop in het aantal bushaltes. Vergeleken met 2018 zijn er dit jaar één derde minder opstappunten. In aantallen betekent het een daling van 88 naar 60 haltes.

Alleen in Meppel kwamen er haltes bij

In gemeente Emmen werd het meest gesneden in het totaal aantal haltes. Vijf jaar geleden waren het er nog 259, nu zijn het er 202. In Drenthe is er een gemeente waar een of meer opstappunten zijn toegevoegd, namelijk Meppel. Vergeleken met 2018 zijn er twee bushaltes bij gekomen.

Dorpen zonder haltes

Drenthe kent ook een aantal dorpen waar helemaal geen bushalte meer staat. Peize, een dorp met zo'n 4500 inwoners, is zo'n voorbeeld na het schrappen van buslijn 86 tussen Groningen en Norg. In 2018 had het dorp nog vier opstappunten.

Andere voorbeelden zijn Drouwenermond, Roswinkel en Kolderveen. In 2018 waren hier nog vier haltes, maar inmiddels zijn die allemaal verdwenen. Ook Tynaarlo (3), Gieterveen (3), De Groeve (2), Echten (2), Lhee (2), Drijber (1), Bareveld (1), Nieuwlande (1), Darp (1), Tiendeveen (1), Donderen (1), Witteveen (1) en Havelterberg (1) hadden allemaal een of meerdere haltes, maar moeten het nu doen zonder een bus die stopt in het dorp.

In onze provincie hebben van de 189 woonplaatsen er nu 103 een of meerdere opstappunten. In 2018 waren er dit nog 118. Dat betekent dat iets meer dan de helft (54 procent) van de woonkernen in Drenthe nog beschikt over ten minste een bushalte.

Groningen zit Drenthe op de hielen