Huis 'verborgen' gezin Ruinerwold leeggehaald

Een verhuisbedrijf heeft de spullen uit de boerderij aan de Berghuizerweg in Ruinerwold meegenomen.In het huis woonde vader Gerrit Jan van D. samen met zijn zes kinderen sinds 2010 in afzondering. Het huis wordt van een familie uit Ruinerwold gehuurd door de Oostenrijker Josef B. Zowel Josef B. als Gerrit Jan van D. zitten vast.De twee worden onder andere verdacht van vrijheidsberoving, het toebrengen van schade aan de gezondheid, witwassen en van mishandeling.Oostenrijker B. werd aangehouden op 15 oktober, de dag dat het gezin ontdekt werd. Vader Van D. werd twee dagen later door de politie gearresteerd.Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel met behulp van DNA of Van D. de echte vader is van de jongvolwassen kinderen die in de boerderij woonden. De kinderen verblijven op dit moment ergens in Nederland op een geheime plek.De persoonlijke spullen van de bewoners worden, zo lang het nodig is, opgeslagen. Het leeghalen van het pand is mogelijk, omdat het strafrechtelijk onderzoek op die plek afgerond is. De bewaking van het pand blijft overigens de komende tijd gehandhaafd.