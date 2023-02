Scootmobielers teleurgesteld: 'De Drentse Fiets4Daagse sluit ons buiten'

De accu onderweg opladen zoals mensen op een e-bike doen, gaat volgens de fanatieke scootmobielers niet. "Met een half uurtje laden kun je weer een kilometer of vier, vijf verder. Als we dan met zijn tienen zijn dan zijn we zo een paar uur verder." De leden zijn totaal niet te spreken over het besluit van de organisatie. "Het voelt gewoon als discriminatie, we worden buitengesloten", vertelt Rinus Rijken. "Veel van ons zijn alleenstaand en zo'n hele week meedoen met elkaar is echt een uitje. Er is al zoveel dat we niet kunnen, en nu dit ook niet meer."

Aanbod versimpeld

Maar de organisatie van de Fiets4Daagse ziet het anders. "We sluiten niemand buiten, ook de scootmobielers niet. Elke 6 a 7 kilometer is er een stop. Maar we hebben keuzes moeten maken. We merkten dat de 30-kilometerroute minder in trek was, vooral doordat meer mensen op e-bikes rijden, die willen langere routes. Daarom zetten we nu in op 40, 60 en 80 kilometer. De focus gaat ook iets meer naar andere doelgroepen, veel focus op families. We hebben het aanbod iets versimpeld, er was te veel keus. En het was ook een te zware belasting qua vrijwilligers, die alle routes uit moeten zetten."

Toch zien de leden van de Asser Scootmobielclub het probleem niet. "Vorig jaar was de route van de 30 kilometer voor een groot deel gelijk aan die van de 40 kilometer. Alleen op het einde bogen we wat eerder af. Is dat dan zo bezwaarlijk?", vraagt Hazeveld zich af. "En wij zien helemaal niemand tot last", vult Rijken aan. "We hebben geen hulp nodig en bij pech onderweg hebben we een eigen firma die we kunnen bellen. Dus de vrijwilligers hebben helemaal geen last van ons."

Laatste strohalm