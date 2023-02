Populariteit klaverjassen groeit: 'Het is de gezelligheid die het zo leuk maakt'

Vier kroegen in Norg waren vanmiddag gevuld met 184 klaverjasspelers. Het ging om de 22ste editie van de Klaverjas Cafétocht. "We organiseren deze Klaverjas Cafétocht altijd op de laatste zaterdag van februari. Het is een klaverjasmiddag waarbij de deelnemers op vier verschillende locaties een boompje klaverjassen samen met hun maat, dus per koppel", zegt organisator Arnold Zwaneveld, van het gelijknamige café.

Honderd koppels

Het evenement is gegroeid in populariteit sinds de start. "De allereerste keer hadden we maar twintig koppels, dus veertig personen. Maar iedereen was gelijk enthousiast. Het aantal deelnemers is direct al heel snel gegroeid naar zeventig tot tachtig koppels. En de laatste vijf jaar zitten we op negentig of honderd koppels en honderd koppels is het maximale aantal", aldus Zwaneveld.

Jonge deelnemers