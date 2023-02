De week van Drenthe: Heineken in de ban bij bios en rapport over gaswinning gepresenteerd

Europese miljoenen voor omschakeling naar duurzame energie, een boze bioscoophouder die bier door de goot spoelt en harde conclusies over het beleid rond gaswinning. In De week van Drenthe blikken we terug op de hoofdpunten van het nieuws van afgelopen week.

Op maandag reist EU-commissaris Elisa Ferreira (Cohesie en Hervormingen) af naar Noord-Nederland om te praten over een Europees fonds van 600 miljoen euro, bedoeld voor verduurzaming van bedrijven. In Brussel ligt 600 miljoen euro klaar voor het aanpassen van bedrijfsprocessen, maar ook voor bijscholing, zodat nieuwe duurzame technieken gebruikt kunnen worden.

Ruim de helft, 330 miljoen, gaat naar Noord-Nederland, 66 miljoen zal terecht komen in Emmen en omstreken.

Staking ziekenhuizen

Half maart gaat personeel van tientallen ziekenhuizen in Nederland staken, en daar doen in ieder geval ook werknemers van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Isala in Meppel aan mee, blijkt dinsdag. Vakbond CNV verwacht dat bij de Treant-ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen ook actie gevoerd zal worden.

De ziekenhuizen gaan zondagdiensten draaien, de vakbonden willen zo een betere cao voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra afdwingen.

Heineken

Tot afgrijzen van bioscoop-eigenaar Albert Jan Vos investeert Heineken nog altijd in Rusland, ondanks de belofte dat niet meer te doen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. In de bioscopen in Meppel en Steenwijk is daarom geen Heineken meer te verkrijgen.

"Heineken is een bedrijf dat vorige week nog met veel bombarie een miljardenwinst presenteerde", zegt hij. "En dat over de rug van anderen. Ik vind het beschamend, ik ben echt kwaad."

Dodelijk ongeluk

Anderhalf jaar cel eiste het Openbaar Ministerie donderdag tegen een 20-jarige man uit Dwingeloo voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bij Havelte in april vorig jaar. Hij kroop met drank op achter het stuur en reed te hard, na een stuurfout knalde de auto tegen een boom op de Osseweidenweg.

Daarbij kwamen een 16-jarig meisje en een 21-jarige man om het leven, de andere inzittenden raakten gewond. Op 9 maart doet de rechter uitspraak in de zaak.

Gaswinning

Geld was jarenlang veel belangrijker dan veiligheid van inwoners in het gaswinningsgebied, concludeert de parlementaire enquêtecommissie die het onderzoek leidde naar de aardgaswinning in Groningen. Naast een flinke tik op de vingers van de politiek, werden er ook aanbevelingen gedaan.