Subsidie KINK in Assen loopt nog tot zomer, dus sluiten kan niet

Dat zei Stadspartij PLOP vanmiddag bij de begrotingsraad van Assen, waar de partijen voor miljoenenbezuinigingen staan door fikse tekorten op het Sociaal Domein.Ook in de culturele sector wordt gesneden, zoals op de tentoonstellingsruimte KINK. Daar wil het college jaarlijks drie ton weghalen. Maar volgens fractievoorzitter Henk Santing van PLOP kan er 'nauwelijks bespaard worden' op de beeldende kunst-ruimte die het Drents Museum alweer jaren invult. Zo loopt het contract nog door tot medio volgend jaar, zo ontdekte hij dit weekend.En vorige week bleek ook al dat de werkelijke besparing op KINK de gemeente Assen zelf maar 150.000 euro oplevert. Want er komt nog eens 150.000 euro aan rijksgeld binnen voor deze expositieruimte. Deze zogeheten doeluitkering voor Beeldende Kunst en Vormgeving is zelfs nog met enkele jaren verlengd door het Rijk. "Op deze manier blijft er van de voorgenomen besparing van 300.000 euro uit de gemeentekas maar weinig over", zegt Santing.Ook de PvdA in Assen wil niet dat er bezuinigd wordt op KINK, zo bleek vanmiddag. "Een broedplaats voor kunstenaars wordt erg gemist en is nodig voor een bloeiend leven in Assen. Waarom dan toch bezuinigen op KINK?", vraagt Cindy Vorselman zich af.Zonder de drie ton van de gemeente kan het Drents Museum de tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst niet langer open houden, zegt directeur Harry Tupan. Want alleen al voor de huur van de ruimte van KINK in De Nieuwe Kolk betaalt het Drents Museum alleen al drie ton aan de gemeente. In totaal krijgt de organisatie ruim 6,5 ton voor het organiseren van allerlei tentoonstellingen in DNK.Het Drents Museum nam de expositieruimte voor beeldende kunst over, na het ter ziele gaan van het CBK, Centrum voor Beeldende Kunst. Dat gebeurde destijds(2016) in overleg met de gemeente, maar de huidige cultuurwethouder Karin Dekker wil daar vanaf. Ze vindt dat KINK na vier jaar niet haar meerwaarde heeft bewezen.Kunstenaars in Assen zijn ook boos over de bezuiniging en kwamen in september al met een protestbrief. Ze wijzen erop dat andere initiatieven als het Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst (SMAHK) en de Kunstsalon ook al verloren zijn gegaan. Als KINK ook sluit, blijft er volgens hen niets over op het gebied van beeldende kunst in Assen.