Stichting zesde keer met hulptransport naar Oekraïne: 'We laten ze niet aan hun lot over'

In groepjes van elk 25 Oekraïners lieten Hofman en Van Klei Nederland zien. Ze bezochten dierenpark Wildands in Emmen en staken de Waddenzee over voor een trip naar Ameland en Schiermonnikoog. "We laten ze niet aan hun lot over", zegt Van Klei over hun zelf op poten gezette inburgeringsmissie. "Maar de mensen weten nu gelukkig zelf hun weg te vinden."

Hoop op ruim 70 fietsen

De fietsen voor de zesde trip richting Oekraïne kunnen vanaf woensdag tot zaterdagmiddag worden gebracht. Dit kan bij Bouma Tweewielers in Nieuw-Roden, Profile Wagenaar in Leek, Bike Totaal Stellingwerf in Norg en Van Slooten Tweewielers in Peize.

Hofman zet in op 70 tot 75 fietsen. Maandag 27 maart zet hij voor de zesde keer koers richting Oekraïne. Een aantal fietsen is al binnen, verder houdt de gemeente Noordenveld zich komende week bezig om zogeheten weesfietsen - die in de openbare ruimte staan maar niet worden gebruikt - te vergaren. Zijn deze in goede staat, dan gaan ze mee op de vracht richting het Oosten.

Laptops

De Roner wil er nog niet van uitgaan, maar verwacht dat er later dit jaar een zevende trip richting Oekraïne aan zit te komen. Hij denkt dan aan het inzamelen van laptops, waar in het oorlogsgebied een schromelijk tekort aan is.