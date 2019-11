Verwarring over schoolstaking: 'Dit doet afbreuk aan waar het eigenlijk om gaat'

"Het was een verwarrend weekend. Convenant getekend, bestuurder afgetreden. Staking van de baan, toch niet." Zo verwoordt directeur-bestuurder Jan Scholte-Albers van Stichting Talent de verwarring van de afgelopen dagen. Vorige week zouden alle negen scholen van de stichting uit Westerveld dichtgaan. Na een ronde op maandagmorgen blijkt dat één school is afgehaakt.Vrijdag werd bekend dat de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb) een akkoord had ondertekend voor een bijdrage van 460 miljoen euro voor het onderwijs. De staking die gepland stond voor komende woensdag was daardoor van de baan, maar na kritiek van eigen leden is de voorzitter opgestapt en is de steun voor het akkoord ingetrokken.Op de Jan Thiesschool in Rolde is de stakingsbereidheid nog steeds groot. De school gaat woensdag ook dicht. Toch is directeur Henk Norbart niet te spreken over de manier waarop er is gecommuniceerd over het akkoord van vrijdag."Dit doet afbreuk aan waar het eigenlijk om gaat, namelijk zorgen voor voldoende personeel, voor de werkdrukmiddelen en een beter salaris. Het gaat over de verwarring en niet over waar het over hoort te gaan."Het steekt de leraren vooral dat het bedrag slechts eenmalig is, terwijl ze structureel geld tekort komen. "We hebben al twee keer incidenteel geld gekregen", herinnert Norbart. "Het gaat bijvoorbeeld om scholingsgeld. Maar wie geeft dan de lessen als de leraren scholing krijgen?""Men moet zich afvragen wat men wil van het onderwijs", zegt bestuurder Scholte-Albers. "Eigenlijk moeten we er woensdag niet alleen met de leraren staan, maar ook met alle ouders."