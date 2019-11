FC Emmen Podcast #14: De Brigata moet nooit de spelers in de steek laten

RTV Drenthe podcasts FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen sportweekend door met speciale aandacht voor FC Emmen.



Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak gedetineerden en bewaarders.



Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele discussies in de provincie.



Drenthe Doc: In Drenthe Doc geven de mooiste documentaires en hoorspelen van Radio Drenthe opnieuw een podium.



Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

Oerend HarTT: In deze serie worden sterke verhalen over de TT in Assen verteld. De verhalen komen van de baan, maar ook van de campings en uit de stad.