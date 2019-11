Arias schiet Emmen 2 langs reserves Cambuur

Na zeven wedstrijden staat FC Emmen op een zesde plek met negen punten in groep A van de reservecompetitie. Na een halve competitie plaatsen de zes beste teams zich voor de kampioenspoule.Trainer Bas Sibum kon nog over Miguel Araujo beschikken. De KNVB heeft alle formaliteiten vandaag afgehandeld, maar dan mag een speler pas een dag later in actie komen. Een verzoek van Emmen om zondag alles af te handelen vond geen gehoor in Zeist.FC Emmen speelde wel met Anco Jansen, Filip Ugrinic en Robbert de Vos in de basis en stond al na een kwartier spelen al met 2-0 voor. Jansen stond aan de basis van de 1-0. Zijn steekbal werd door Ruben Roosken op maat voorgegeven, waarna Arias de bal, diagonaal, binnen schoot.Even later ontsnapte de spits aan de buitenspelval en schoot de bal rustig onder doelman Bos binnen. Voor rust werd er niet meer gescoord, zodat Emmen met een 2-0 voorsprong de kleedkamer op zocht.Na rust werd Jansen vervangen door Shani Tarashaj, die zijn eerste speelminuten na een langdurige blessure maakte. De huurling van Everton had alleen in het begin van het seizoen een paar minuten in het tweede gemaakt.Nadat door treffers van Freddy Quispel en Dean Geuzen de stand op 3-1 was gebracht, scoorde Tarashaj zijn eerste officiële treffer in het shirt van Emmen. De 4-1 van de Zwitser zou ook de eindstand zijn.