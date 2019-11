'Geen plek voor grote, extra evenementen in Zuidoost-Drenthe'

Dat laat burgemeester Eric van Oosterhout weten naar aanleiding van vragen van raadsfracties op de inzet en capaciteit van de politie.“We denken het nu allemaal wel redelijk te kunnen bemensen, maar er kunnen geen al te gekke dingen meer bij. Dat gaat niet lukken”, laat Van Oosterhout weten. De burgemeester van Emmen sprak vanavond samen met de burgemeesters van Coevorden en Borger-Odoorn en met politiechef Anko Lange over de politie-inzet tijdens evenementen.“Mocht je bijvoorbeeld volgend jaar een techno festival willen organiseren bij de Grote Rietplas, kun je dat wel vergeten. Het brengt allemaal veiligheidsrisico’s met zich mee dus dat vraagt politie-inzet”, legt Van Oosterhout uit. “En die politiemensen kunnen dan niet op een andere plek worden ingezet.” Voor de beeldvorming: bij een thuiswedstrijd van FC Emmen worden twintig tot dertig agenten ingezet.Ook wielerevenementen kunnen in gevaar komen. “De Ronde van Drenthe maakt zich nu zorgen”, zegt de Emmer burgemeester. “Dan moeten kleinere wielerevenementen dat ook wel.”Evenementen die vragen om politie-inzet zijn onder meer dus de thuiswedstrijden van FC Emmen, maar ook het Regenboogfestival, het Hello Festival, de 4 Mijl van Emmen en C’est La Vie. “Ik zeg wel eens: het lijkt wel pretpark Emmen. Er wordt zoveel georganiseerd.”Waar nu ook extra politie voor op de been moet, is de Sinterklaasintocht in Emmen. Daar zorgt onder meer de aangekondigde demonstratie tegen Zwarte Piet voor. “Een Emmen-Ajax is tegenwoordig eenvoudiger dan een Sinterklaasintocht”, aldus Van Oosterhout. “Vroeger stonden er twee agenten met een platte pet. Dat is tegenwoordig heel anders.”Wat volgens hem ook niet meehelpt is dat Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden de intocht tegelijkertijd op 16 november organiseren. Voor hoeveel extra politie-inzet de demonstratie zorgt, weet Van Oosterhout niet precies. “Maar het lijkt me logisch dat we wat achter de hand hebben.”Wie nog een evenement wil aandragen, moet dat voor 1 december doen. Halverwege december wordt de evenementenkalender definitief vastgesteld door de burgemeesters en de politie. In januari besluiten de gemeenteraden over het jaarplan 2020 van de politie Zuidoost-Drenthe.