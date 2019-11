Raad Emmen pakt de kaasschaaf, maar niet van harte

Dat bleek vandaag tijdens de behandeling van de begroting voor 2020. De inkt van die begroting was in oktober amper droog, of er kwamen nieuwe tegenvallers vanuit het Rijk bij.“Wij dringen er dan ook op aan om geen andere taken van het Rijk te accepteren als er geen passende middelen (lees geld) bijkomen”, aldus fractievoorzitter Aimée van der Ham van coalitiepartij Wakker Emmen.De begroting ging van 306.000 euro positief naar 3,2 miljoen euro negatief. Emmen kreeg in oktober nog tegenvallers vanuit het Rijk, door flink minder geld voor bijstandsuitkeringen en het aanpakken van onderwijsachterstand. Vorig jaar kwam Emmen al in de problemen door onder meer de tekorten van Wildlands en tekorten op jeugdhulp. Investeringen staan daardoor nog steeds in de ijskast.Het college van Emmen wil daarom enkele maatregelen nemen om de begroting rond te krijgen. Wat de inwoners van Emmen hiervan het meest gaan merken is de verhoging van drie procent van de onroerendezaakbelasting (OZB). Ook de bouwleges stijgen in totaal met 14,5 procent.Daarnaast wil het college een maatregel doorvoeren voor 2020 om twee procent te bezuinigen op alle beïnvloedbare uitgaven en inkomsten. In sommige gevallen wordt er bijvoorbeeld twee procent minder subsidie gegeven. En bij sommige inkomsten, waaronder de OZB dus, komt er twee procent bij op.Een optie was ook het verkopen van de aandelen in netbeheerder Enexis, ter waarde van 26 miljoen euro. De raad ziet dit niet zitten. “Haal het tafelzilver niet weg”, luidt het devies van de fracties.Wakker Emmen dringt aan op het in stand houden van lokale voorzieningen voor de inwoners en hoopt dat de verhoging van de OZB een eenmalige maatregel is. Anita Louwers van de PvdA is er niet blij mee: “Maar we zijn genoodzaakt dit te ondersteunen.”Ook het CDA staat achter deze kortetermijnoplossing. “De kritische luisteraar zal denken. Het CDA breekt één van haar verkiezingsbeloften”, zegt fractievoorzitter Auke Oldenbeuving. “Dat klopt. We doen dat niet voor niets en incidenteel. Nood breekt wet.”De oppositiepartijen zien het somber in. “Wij zijn er niet gerust op dat dit college de ommekeer kan maken naar een financieel stabiele begroting”, aldus Marcel Meijer van de VVD.D66 vindt dat instellingen, zoals de Kunstbeweging en Bibliotheek, die al moesten inleveren tijdens de vorige bezuinigingsronde, ontzien moeten worden van de twee procent-maatregel. “Het college heeft ervoor gekozen om de kaasschaaf weer eens uit de la te pakken", stelt SP'er Wim Moinat. "Maar de vraag is of er überhaupt nog ergens kaas te vinden is."Raadsnestor Henk Huttinga van de ChristenUnie vindt dat er strakker gestuurd moet worden. “Er is niet strak genoeg gestuurd. Ik wil u prikkelen, geen strop aanleggen”, aldus Huttinga tegen financieel wethouder Jisse Otter. Huttinga wil dat de raad iedere twee maanden bijgepraat wordt over de actuele stand van zaken.Otter: “We zijn er heel hard mee bezig om grip op te krijgen. Maar we kunnen geen grote marges meer inbouwen. Het vervelende is dat we niet kunnen zeggen: We hebben tien miljoen euro over en daarvan zetten we vier miljoen voorzichtigheidshalve apart voor dit soort risico’s. We zitten nu in een tekortsituatie.”Otter kon nog niet zeggen of organisaties als de Kunstbeweging en bibliotheek ontzien worden bij de twee procent-maatregel. Eind deze maand komt het college met voorstellen. De gemeenteraad vergadert hier op 19 december over.