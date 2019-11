Tot zomer uitstel van executie voor KINK in Assen

Het is voorlopig 'uitstel van executie' voor de kunstruimte in DNK, die gerund wordt door het Drents Museum. Want het is volgens Dekker zeker niet gezegd dat KINK de bezuinigingen in Assen definitief overleeft. Er is alleen meer tijd nodig voor overleg, zo zegt de wethouder. En Dekker wil 'geen onomkeerbare besluiten nemen'.De gemeente Assen heeft met een minderheidscollege een soort tussenbegroting gepresenteerd, en wil het komende half jaar verder praten over meer bezuinigingen in Assen. Er moet namelijk in de provinciehoofdstad de komende jaren nog meer bezuinigd worden dan de huidige elf miljoen. En ook moet nog een nieuwe coalitiepartner aanschuiven bij het huidige college van ChristenUnie, VVD en GroenLinks, nadat Stadspartij PLOP er vorige maand uitstapte.Die minderheidspositie maakt het voor dit college 'extra lastig' bezuinigingsplannen die er al een tijdje lagen nu ook echt door te drukken. "Het is delicaat, dat realiseer ik me ook wel", zegt Dekker. Zo hebben op dit moment vooral PvdA, D66 en Stadspartij PLOP moeite met het schrappen van KINK.'Als we nu de bezuiniging doorzetten op KINK, is dat onomkeerbaar, dus laten we nog even tijd nemen tot de zomer om te kijken hoe we met de tentoonstellingsruimte omgaan", aldus Dekker vanavond in de begrotingsraad.Dekker wordt ook wel gedwongen om nog eens goed te kijken naar KINK. Want aan het voorstel rammelt ook het een en ander. Ze wilde drie ton besparen met het schrappen van de tentoonstellingsruimte. Maar in feite blijkt die besparing maar 150.000 euro te zijn. De andere helft komt van het rijk en is bedoeld als doeluitkering voor Beeldende Kunst en Vormgeving. Assen moet dat geld hoe dan ook besteden aan de kunstensector.Ook zou er nog een contract lopen met het Drents Museum voor exploitatie van deze kunstruimte tot 1 juli. Museumdirecteur Harry Tupan bevestigt dat. De gemeente heeft dat in 2016 zelf afgesloten.Dekker geeft de fouten toe. "We hadden niet alles scherp voor de bril met Kunst in de Nieuwe Kolk. Het klopt dat we rijksmiddelen hebben meegerekend, en die kunnen we niet zomaar inzetten voor bezuinigingen. We willen ook graag draagvlak voor onze begroting, er is van sommige partijen nogal kritiek en we realiseren ons dat we hierover nog even goed met elkaar in gesprek moeten. Als we zouden zeggen, we zetten KINK door, dan is dat onomkeerbaar. En dat moet niet."Volgens Dekker moet ook het Drents Museum weten waar ze nu met KINK aan toe is. "Dus ze kunnen tot de zomer van 2020 de zaak continueren. Maar daarmee is dus niet gezegd dat het blijft. Daarover gaan we het gesprek aan."Hetzelfde geldt volgens de cultuurwethouder voor de besteding van 150.000 euro rijksgeld voor Beeldende Kunst en Vormgeving. "Want het is niet gezegd dat dat geld per se aan KINK uitgegeven moet worden. Er zijn ook andere kunstenaarsgroepen met plannen", besluit Dekker.