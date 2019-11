Joey van den Berg vertrek per direct bij NEC

Van den Berg ging in 2018 met veel ambities naar de club in Nijmegen, maar heeft de hoge verwachtingen nooit waar kunnen maken. De 33 jarige linkspoot kwam dit seizoen nog niet in de Keuken Kampioen Divisie in actie.Op de website van NEC laat algemeen directeur Wilco van Schaik weten blij te zijn met de oplossing. “Vorig seizoen zijn we met Joey aan een nieuwe uitdaging bij NEC begonnen. Helaas heeft dit voor beide partijen niet tot het gewenste resultaat geleid. Het spreekt voor zicht dat we dit allemaal liever anders hadden gezien. De afgelopen dagen hebben we de situatie besproken en besloten om de wegen te scheiden. Joey heeft aangegeven graag nog een stap te willen maken om zich te kunnen laten zien in het betaald voetbal. Wij danken hem voor zijn inzet bij ons en wensen hem veel succes.”