Paul Weerman verlengt contract bij Staphorst

De negende aflevering van Onze Club

Weerman staat na 9 wedstrijden op de 9e plek met Staphorst. De achterstand op drie koplopers bedraagt 5 punten.De oud-spits van onder andere FC Emmen en Veendam werkte voor Staphorst als hoofdtrainer bij Achilles 1894 en WKE.Staphorst heeft de afgelopen maanden een goed beeld gekregen van de trainer Paul Weerman en is meer dan tevreden over zijn manier van werken en communiceren. Nog even los van de prestaties en de ranglijst is er een duidelijke rode draad te herkennen en heerst er een open en gezonde sfeer binnen de selectie, zo meldt het bestuur.Weerman zelf geeft aan zeer blij en content te zijn met zijn verlenging en zich helemaal thuis te voelen. "Staphorst is een mooie, betrokken en ambitieuze club. De cultuur van een dorpsclub past goed bij me en zorgt voor een gevoel van betrokkenheid en gastvrijheid. Soms is het ook wel even wennen, omdat velen binnen de club een mening hebben over de gang van zaken. Echter toont dit nogmaals de betrokkenheid bij de club en de wens om het zo goed mogelijk te doen. Discussies over onderwerpen als “eigen jeugd”, spelers van buiten en/of de sportieve doelstellingen voer ik dan ook graag met een ieder, omdat deze discussies binnen alle verenigingen erg leven. Maar los van de gezonde discussies overheerst een gevoel van tevredenheid en zie ik voldoende prachtige uitdagingen liggen voor mezelf als trainer van deze mooie club."