Buurten in Assen kunnen vuurwerkvrije zone aanvragen

Een totaal vuurwerkverbod voor Assen, daar wil Out niet aan. Maar de gemeente wil buurtbewoners nadrukkelijk de kans bieden om gezamenlijk een knalvrije jaarwisseling te regelen.De burgemeester kondigde dat gisteravond aan in de raadsvergadering na vragen van GroenLinks. De partij pleit al jaren voor een regeling tegen vuurwerkoverlast."Op landgoed Valkenstijn in Assen-Oost hebben we de afgelopen jaren gezien dat het werkt, zo'n vrijwillige vuurwerkzone. We juichen dit soort ontwikkelingen toe. En als mensen er zelf samen voor kiezen om vuurwerkvrij te willen zijn, dan kunnen ze dat kenbaar maken bij ons en krijgen ze borden om dat ook zichtbaar te maken", aldus Out.Op landgoed Valkenstijn zitten een dierenweide en een hondenspeeltuin. Buurtbewoners wilden de dieren daar graag beschermen tegen vuurwerkgeknal en dat bleek te werken.Out benadrukt wel dat het echt een verzoek moet zijn vanuit een hele straat of buurt en niet van een individu of een paar mensen. "Het kan niet zo zijn dat de ene helft voor de andere helft beslist. Het moet in gezamenlijkheid gaan. Ik sprak ook een buurt waar ze zeiden, we doen het ene jaar wel vuurwerk en het andere jaar niet. Dat kan ook."Volgens Out gaat het om een afspraak die door de mensen onderling nagekomen moet worden. De gemeente zet er niet speciaal handhaving op. "Het is geen wettelijk verbod, het is vrijwillig. Maar mensen moeten elkaar onderling erop aanspreken dat de vuurwerkvrije zone gerespecteerd wordt. Het gaat erom dat mensen een prettige jaarwisseling hebben. Voor de één is dat met vuurwerk, voor de ander zonder."