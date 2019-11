Duizenden Drentse kinderen ontbijten op school

Het is de week van het Nationale Schoolontbijt. In totaal doen er 2750 scholen mee en een half miljoen kinderen. Het doel is om kinderen te laten zien dat gezond ontbijten belangrijk is. Ook in Drenthe doen verschillende scholen mee.

Een van de scholen in Drenthe die meedoet is de Eben-Haëzerschool in Hollandscheveld. Op deze school hebben de kinderen drie keer in de week 'Gruitdagen'. "Gruitdagen zijn groente en fruit dagen. Kinderen nemen dan groente of fruit mee naar school. Ook hebben ze een drinkfles gekregen die ze tijdens schooluren kunnen vullen met water", vertelt directeur Dirk Schipper.In Drenthe ontvangen de twaalf burgemeesters schoolkinderen uit de buurt voor een gezamenlijk ontbijt op het stadhuis. Symbolisch betalen een aantal burgemeesters voor het ontbijt. De opbrengst zal worden gedoneerd aan de stichting Het Vergeten Kind. In Meppel hadden de kinderen van CBS De Wel uit Nijeveen de eer om in Meppel te gaan ontbijten op het stadhuis.Opvallend is dat er niet één school in de gemeente Meppel het predicaat 'gezonde school' heeft. Hiermee zijn ze de enige gemeente in Drenthe. Volgens directeur Jan Schaper van De Wel is dat niet zo vreemd. "Ik heb in de loop der jaren het eetgedrag van de kinderen zien veranderen naar bewust en gezond. Daarom is wat mij betreft zo'n predicaat van 'gezonde school' niet nodig''.