Roze shirt tegen zaadbalkanker een eye opener: 'Je checkt niet een keer in de zoveel tijd je ballen'

'Goede zaak'

Een vader en zoon die langs de stand komen vinden het een goede zaak dat er aandacht is voor zaadbalkanker. "Ik denk inderdaad wel dat het heel belangrijk is", meent de vader. "Dat zag je ook met die PSV-man ook", gaat hij verder, doelend op PSV-perschef Thijs Slegers die een oproep deed voor bloed- en stamceldonoren na een diagnose van acute leukemie. "Daar wordt aandacht aan gegeven en dat wekt toch iets bij het publiek op."

Ook andere fans waarderen de actie. "Wij vinden de actie zeer goed, want zelf weet je er eigenlijk vrij weinig van af", vertellen twee FC Emmen-supporters. "Af en toe wordt er wel flink reclame voor gemaakt, wat ook noodzakelijk is." En kennis vergroten over de check is noodzakelijk. "Het is toch fijn dat je je even duidelijk laat vertellen van zo zit het en zo moet je het doen. Het is wel een eye opener, want je doet het niet. Je doucht iedere dag, maar je checkt niet een keer in de zoveel tijd je ballen."

Taboe of onwetendheid?

Door middel van een paasei legt Struik voorbijgangers uit hoe je jezelf goed kunt controleren. Want, benadrukt hij, vrouwen weten dat ze hun borsten moeten controleren op bobbels, maar mannen weten niet dat ze hun testikels moeten controleren.

"Maandelijks onder je douche je ballen checken dan ben je er op tijd bij en dat scheelt je chemotherapie of radiotherapie", vertelt Struik. Als je goed voelt, voel je heel gemakkelijk of het groter, harder of gevoeliger is geworden."