Woedende opa dreigt jeugdzorgmedewerkers te vermoorden

De man werd op 8 mei door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald, omdat de politie aanwijzingen had dat hij vuurwapens bezat. Uiteindelijk wordt hij nu, naast vele dreigementen, ook verdacht van het bezit van een gaspistool met zes knalpatronen. Hij zou dinsdag bij de rechtbank in Assen terechtstaan, maar de zaak werd uitgesteld.De Warffumer bedreigde niet alleen jeugdzorgmedewerkers, maar ook de pleegouders van zijn kleinkinderen en een reclasseringsmedewerker. “Het gaat om de kinderen van zijn stiefdochter, waar de man heel gek mee was. Zij zijn alles voor hem”, zegt zijn advocaat Wilko ten Have.Jeugdzorg besloot dat de stiefdochter van de man niet langer voor haar kinderen kon zorgen en plaatste ze in een pleeggezin. Voor de Warffumer betekende dat ook het einde van het contact, alleen vergaten de instanties hem in te lichten. “Er was een belafspraak met zijn kleindochter, maar die ging ook niet meer door. Omdat de man niet was ingelicht, zat hij maar te wachten”, legt Ten Have uit.Toen de man uiteindelijk via de reclassering hoorde dat hij, net als zijn stiefdochter, ook geen contact meer mocht hebben, werd hij woest. Behalve dat hij bij de jeugdzorginstelling in Assen dreigde langs te komen, dreigde hij telefonisch dat hij een medewerker van de reclassering wilde doodschieten. De pleegouders van zijn kleinkinderen bedreigde hij via e-mail.Ten Have vroeg de rechtbank om de zaak uit te stellen. De Warffumer is onderzocht door een psycholoog en een psychiater. De rapporten van dat onderzoek kwamen pas gisteren binnen. Te kort van tevoren om de zaak goed voor te bereiden, vond de advocaat. De rechtbank had daar begrip voor. Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend. De man blijft vastzitten.Hij is al veel vaker met justitie in aanraking geweest voor onder meer geweld en bedreigingen. Een psycholoog en psychiater adviseren de rechtbank om de Warffumer te veroordelen tot ISD, een maatregel voor veelplegers. Daarbij krijgen ze twee jaar celstraf en behandeling.