Bedrijfsleven en onderwijs werken in Emmen samen aan proeftuin voor zonne-energie

Het centrum krijgt een plek naast het zonnepark Oranjepoort tussen Emmen en Klazienaveen. Bedrijven kunnen er straks technologie en nieuwe materialen testen op het gebied van zonnestroom en de bouw van zonneparken. Het techniekonderwijs uit de regio krijgt er faciliteiten om studenten les te geven, onderzoek te doen en om experimenten uit te voeren.Hetis een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven en het onderwijs. Zo doen het Drenthe College, Hondsrug College en de Stenden Hogeschool mee. Daarmee moet een brug worden geslagen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs volgens directeur Herman Idema. Er wordt ook gekeken of er op het gebied van waterstof wat mogelijk is.De verwachting is dat het centrum in het eerste kwartaal van volgend jaar klaar is. De financiering komt onder andere uit de afgesloten regiodeal. Dat is een overeenkomst tussen het Rijk en de provincie om te zorgen voor ontwikkeling van de economie in Zuidoost Drenthe. Ook het samenwerkingsverband DutchTechZone is er bij betrokken.Het gebouw zelf moet een ontmoetingsplek worden voor het bedrijfsleven en het onderwijs. Het wordt gebouwd door het Emmer bedrijf BioFrame en bestaat uit gerecycled materiaal. Het bedrijf kan op deze manierbouwmaterialen testen. "Juist deze regio kan een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling, productie en verwerking van nieuwe biobased materialen, en dat is goed voor de regionale werkgelegenheid".Door het openen van een proeftuin voor alles wat te maken heeft met zonne-energie en bijvoorbeeld waterstof moet er volgens de initiatiefnemers ook een betere samenwerking komen tussen opleidingen en het bedrijfsleven. Op die manier hopen ze dat er meer goed opgeleid personeel in de techniek komt.