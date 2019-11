Minder Drentse rijken in Quote 500

De 80-jarige vrouw bezit zo'n 90 panden die ze met bijbehorend land aan boeren verhuurt. Vorig jaar stond Moret-Wessels Boer, omschreven als 'de vrouwelijke Dagobert Duck die de helft van Noord-Nederland bezit', nog op de 468ste plek met een geschat vermogen van 85 miljoen euro.Dat is niet genoeg om dit jaar de lijst te halen, want daarvoor is minimaal 88 miljoen euro nodig. De rijken in Nederland hebben een goed jaar achter de rug. Het gemiddelde vermogen van de Quote 500-leden steeg met 10 procent en er is een recordaantal van 37 miljardairs.Rijkste Drenten zijn, net als in de afgelopen jaren, de broers Rob en Eric Wagenborg uit Zuidlaren, al zijn ze wel gezakt. Met hun bedrijf Royal Wagenborg, vooral bekend van de veerboot naar Ameland en Schiermonnikoog, staan ze op plek 178 met een geschat vermogen van 240 miljoen euro.Vorig jaar waren ze met 256 miljoen euro nog goed voor plek 133, maar volgens Quote kreeg hun vermogen een tikje door de 'herfinanciering van openstaande schulden'.Ook de Asser Scapino-broers Ziengs staan weer in de lijst. Bert Ziengs, 'die zijn poen op Malta heeft geparkeerd', heeft een geschat vermogen van 160 miljoen euro. Hij zakt daarmee van plek 230 naar 286, één plaatsje onder DJ Tiësto.Henk Ziengs heeft volgens Quote een goed jaar achter de rug. Zijn vermogen steeg met 30 procent naar 130 miljoen euro, waarmee hij van plek 441 naar plek 351 steeg. Beide broers verdienen hun geld tegenwoordig voornamelijk met onroerend goed.De rijkste Nederlander is net als de afgelopen jaren Charlene de Carvalho-Heineken. De grootaandeelhouder van Heineken is naar schatting goed voor 14,2 miljard euro.