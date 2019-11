Akkerbouwers Drentsche Aa-gebied hopen op einde beregeningsverbod

Gisteravond was er een bijeenkomst in Rolde met de gebruikers van het gebied. Akkerbouwer Johan Emmens kijkt positief terug. "Het bleek dat het waterschap de meetgegevens niet goed voor elkaar heeft. Aan de hand van hun gegevens kunnen zij eigenlijk niet goed handhaven."Volgens Emmens waren de gegevens gebaseerd op modellen. "De resultaten die daar uit komen zijn afhankelijk van de cijfers die je gebruikt. Ik geloof dat er nog wel ruimte is voor beregening."Jarenlang was het beregenen van gewassen in het Drentsche Aa-gebied geen probleem. Volgens de akkerbouwer kwam het het beregeningsverbod in september als een donderslag bij heldere hemel. "Ineens was daar het verbod op het beregenen van laag salderende gewassen, zoals mais en grasland. Dat heeft voor veel onrust in gebied gezorgd. Het kost telers veel geld."Een onderzoek naar de grondwaterspiegel ziet Emmens positief tegemoet. "De grondwaterbel onder Nederland en eigenlijk heel Noordwest-Europa is dusdanig groot, dat is geen probleem. Bovendien valt er jaarlijks, op de afgelopen twee jaar na, voldoende regen om het grondwaterpeil weer aan te vullen."Bij waterschap Hunze en Aa's kijken ze ook terug op een geslaagde avond. Maar woordvoerder Jeanette Bolhuis houdt een slag om de arm wat betreft verruiming van het beregeningsverbod. "In verband met de lage grondwaterstand hebben we een beregeningsverbod uitgevaardigd. Samen gaan we kijken of met dit verbod soepeler kunnen omgaan. Daarvoor gaan we in gesprek met de landbouwers."