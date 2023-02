Vaccineren tegen vogelgriep stapje dichterbij, maar nog veel hordes te nemen

Een goedgekeurd vaccin is er nog niet, maar toch is vaccineren van pluimvee tegen de vogelgriep een stap dichterbij. De Europese Commissie staat namelijk vanaf 12 maart het inenten van kippen toe.

"Een supergoede zaak", zegt Albert Zantinge, kippenboer in Orvelte. Tegelijk denkt hij dat het niet op korte termijn de redding is voor hem en zijn collega's. "Mijn gevoel zegt dat het nog wel anderhalf tot twee jaar duurt. We hebben er namelijk niks aan als er vervolgens geen vaccin is. Maar het zal nodig zijn dat er gevaccineerd wordt, want zo kan het ook niet langer."

Een jaar

Want al een jaar zit de boer met zorgen. Allereerst zorgen omdat een uitbraak van de H5N1-variant rampzalig kan zijn voor de pluimveehouder. Zantinge: "Als het ergens gebeurt, dan weet je dat er veel dieren worden afgemaakt. Dat geldt ook voor dieren bij de buren." Russisch roulette, wilde vogels kunnen het virus namelijk verspreiden.

Over die onzekerheid heeft Zantinge zich inmiddels heen gezet. "Als je er lang in zit, word je er een beetje immuun voor. Op een gegeven moment moet je het loslaten, anders kom je helemaal niet meer in slaap."

Financieel plaatje

En dus ligt de focus op het runnen van het bedrijf, en dat is financieel gezien een tweede zorg door de huidige situatie. Vanwege de ophokplicht mogen de kippen in Drijber al maanden niet naar buiten, en dus is er geen sprake meer van vrije uitloop. Voor dat predicaat krijgt de pluimveehouder normaal een toeslag op de eierprijs. Een jaar geleden rekende Zantinge al eens uit dat het mislopen van de toeslag hem zo'n 700 euro per dag kost.

"Je kiest bewust voor een duurzame tak, met uitloop", vertelt hij. "En je weet dat er altijd wel wat kan gebeuren, maar zo kan het niet langer. Eerst is het een maandje, dan worden het er drie en nu duurt het al bijna een jaar. Je krijgt de eerste zestien weken nog de toeslag, maar daarna niet meer."

En dus ligt de grond om zijn bedrijf er ongebruikt bij. "We hebben voor meer dan een miljoen hectare aan land om de schuur liggen, maar je kunt er niks mee. Het is als een timmerman, die moet zijn hamer ook gebruiken om geld mee te verdienen."

Voorlopig zegt hij het nog wel even vol te houden. Maar om zich heen ziet hij ook boeren die het financieel zwaar hebben. "De prijzen van eieren gaan wel omhoog, maar dat betekent niet dat iedere pluimveehouder ook meer inkomsten heeft. Een deel zit gebonden aan de contractprijs, anderen krijgen wel de dagwaarde."

Vaccinatie

Al die zorgen zouden grotendeels voorbij zijn met een vaccin. Maar een goedgekeurd vaccin waarvan bewezen is dat het werkt tegen het huidige vogelgriepvirus is er niet. "En als er een vaccin is is er nog geen honderd procent garantie dat het werkt", voegt Zantinge daar nog aan toe.

Volgens EenVandaag worden in Wageningen komende maand resultaten verwacht van verschillende proeven. En als er een werkend vaccin is, moeten er ook nog voldoende dierenartsen worden gevonden om periodiek controles uit te voeren. Voor het prikken zelf wordt in Groningen gewerkt aan een oplossing: studenten biomedische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit willen met een spray nanolichamen de kippen laten binnendringen.