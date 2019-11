Drenten spreken slechtste Engels van Nederland

Van alle landen waar Engels niet de voertaal is, scoort Nederland het best. Tijdens de jaarlijkse meting van EF eindigt Nederland met een score van 70.27 boven Zweden, Noorwegen en Denemarken. Van de honderd onderzochte landen, is het in Libië het slechtst gesteld met de Engelse taal, het land eindigt met een score van 40,87 onderaan.Binnen Nederland blijkt Rotterdam de regio waar het best Engels gesproken wordt. De Rotterdammers scoren 71,68 op 100 en laten Amsterdam en Den Haag achter zich. Van de Nederlandse steden en regio's scoort Drenthe het laagst: 68,08.Dat betekent niet dat de Drent er niks van kan. Want Drenthe scoort nog steeds hoger, dan landen als Zweden en Noorwegen.Jaarlijks meet EF het niveau van Engels in landen en regio's over de hele wereld. De Europeiska Ferieskolan (Europese Vakantieschool) werd in 1965 opgericht in Lund en biedt onder andere taalonderwijs aan. Dit jaar deden er 2,3 miljoen volwassenen mee aan de meting van 2018, waarop de uitkomsten zijn gebaseerd.