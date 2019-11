Dit kun je deze stakingsdag gaan doen met je kinderen

Je kunt bijvoorbeeld met je kinderen naar de dierentuin. Wildlands in Emmen heeft een speciale actie: basisschoolleerlingen mogen onder begeleiding van een volwassene gratis naar binnen. Kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten betalen de helft van de prijs. Meer informatie vind je op de website van Wildlands ​Ook Plopsa Indoor Coevorden heeft een speciale actie. Bezoekers van het themapark kunnen een stakingsticket kopen voor de helft van de prijs. De tickets zijn alleen online te verkrijgen Naar de bioscoop kan ook. Kinepolis in Emmen heeft de programmering aangepast voor basisschoolleerlingen. Zo zijn er onder meer de kinderfilms Shaun het Ruimteschaap, De Brief voor Sinterklaas en De Club van Lelijke Kinderen te zien. De bioscoop gaat om 11.00 uur open.Zwemmen kan met korting bij De Bonte Wever in Assen. In plaats van 7,25 euro betalen kinderen van 4 tot en met 12 jaar vandaag 4,75 euro.Vakantiepark Witterzomer heeft een nieuwe indoorspeeltuin, waar kinderen zich voor 6 euro de hele dag kunnen vermaken met glijbanen, speelnetten en klimtoestellen. Ook is er een gratis midget-putt-golfbaan. De speeltuin gaat vandaag om 10.00 uur open in plaats van 12.00 uur.Wie de schaatsen wil onderbinden kan terecht in Attractie- en Vakantiepark Slagharen. Vanwege de stakingsdag gaat de indoor-ijsbaan open. Ook het waterpark met glijbanen en waterspeeltuinen gaat open. Een ticket kost 10 euro en geeft toegang tot beide attracties.Gewoon naar buiten voor een lekkere herfstwandeling kan ook, want 's middags blijft het grotendeels droog. Warm aankleden is wel wenselijk, want met 9 graden is best fris.Meer dan 3.800 scholen doen vandaag mee aan de onderwijsstaking, waaronder ruim 460 uit Noord-Nederland. 60 procent van de ouders heeft begrip voor de staking, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.