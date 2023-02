Ook De Wolden door met Stichting Buurtgezinnen

Gemeente De Wolden gaat komende vijf jaar door met het inzetten van Stichting Buurtgezinnen. In de afgelopen twee jaar werd door het project bijna 225.000 euro bespaard aan zorgkosten.

De Wolden stak afgelopen twee jaar bijna 44.000 euro in het project. Via Stichting Buurtgezinnen worden gezinnen die hulp nodig hebben gekoppeld aan een steungezin. Het steungezin neemt op vrijwillige basis een kind van het vraaggezin een dagdeel of nacht in huis, laat het mee-eten of zorgt voor vervoer naar een sportclub. Het vraaggezin kan daardoor even op adem komen en de zorg voor kinderen beter volhouden.

Minder dure hulp

Op die manier wordt voorkomen dat er gebruik moet worden gemaakt van duurdere zorg, zoals uithuisplaatsing of logeerzorg. Een coördinator koppelt de gezinnen, deze tussenpersoon controleert ook of er niet toch specialistische zorg nodig is.

"Buurtgezinnen regelt de zorg voor kinderen dichtbij een gezin, zonder dat daar diagnoses of verwijzingen aan te pas komen. Een kind kan 'gewoon' meedoen in een ander gezin en hoeft niet naar een specialistische plek", licht gemeente De Wolden het besluit om door te gaan toe. "Het afgelopen jaar heeft het project aantoonbaar gezorgd voor een verminderde opschaling van hulp."

In totaal werden 18 kinderen uit tien gezinnen geholpen in 2021 en 2022. De Wolden denkt voor 25.000 euro per jaar het project door te kunnen zetten, maar als er meer koppelingen worden gemaakt is maximaal een verdubbeling van dat bedrag mogelijk.