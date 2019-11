Nieuw gemaal houdt water weer jarenlang op peil bij Coevorden

Het gemaal moet er voor zorgen dat bijvoorbeeld inwoners van Coevorden en ook vakantiegangers op De Huttenheugte droge voeten houden. Maar het gemaal is er vooral ook voor boeren die land in de omgeving hebben. "We houden een bepaald peil aan, anders verdroogt het hier zomers verder en zijn de landbouwterreinen in de winter veel natter dan gewenst", legt projectleider Huub Wevers van Waterschap Vechtstromen uit.Na de bouwvak ging de eerste schop de grond in, maar daarvoor was al de keuze gemaakt om voor een helemaal nieuw gemaal te kiezen. "De afweging was: renoveren of opnieuw bouwen. Uit onderzoek is gebleken dat nieuwbouw de beste oplossing is. Het gemaal is straks beter te onderhouden, het is duurzaam en het voldoet weer aan de huidige kwaliteitseisen", aldus Wevers.Het oude gemaal stamt uit de jaren '60 van de vorige eeuw, waarna 'ie in de jaren '90 werd gereviseerd. "Nu na dertig jaar was het gewoon weer nodig om hier werkzaamheden uit te voeren."Het Drostendiep stroomt aan de noordkant van de stad Coevorden het Stieltjeskanaal in. Het gemaal verpompt oppervlaktewater. "Het water dat hier in een gebied van zo'n 1200 hectare neerslaat. Daarom is het van belang dat het gemaal in goede conditie is."Over een week of drie moet het gemaal gaan draaien. Eind dit jaar moet het project helemaal klaar zijn. Er is een investering mee gemoeid van 1,5 miljoen euro, wat betaald wordt door Waterschap Vechtstromen en de provincie Drenthe.