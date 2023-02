Op de A28 van Hoogeveen richting Zwolle is vanochtend rond 06.25 uur een file ontstaan na een ongeluk. Ter hoogte van de Wijk belandde een automobilist door een nog onbekende oorzaak tegen de vangrail en was ook een vrachtwagen bij het ongeluk betrokken. Niet bekend is of hierbij gewonden zijn gevallen.