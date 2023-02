Noorderlicht laat zich boven Drenthe zien en later deze week mogelijk weer

Sommigen zaten er gisteravond al uren klaar voor, anderen baalden vanochtend bij het aanschouwen van allemaal fraaie foto's dat ze 'm gemist hadden. Het Noorderlicht liet zich gisteravond even boven onze provincie zien en dat lieten veel natuurliefhebbers en fotografen zich niet ontgaan. Josan Ritsema was in Emmen een van de gelukkigen die het natuurverschijnsel wist vast te leggen. "Foto gemaakt met een iPhone, beter dan dit gaat het niet worden", Twitterde ze.

Dat het poollicht zich boven Nederland laat zien, mag als relatief zeldzaam worden beschouwd. "Jaarlijks gebeurt dat misschien één of twee nachten", vertelt weerman Roland van der Zwaag. Zelf kreeg hij er overigens niets van mee: "Ik lag al op één oor", lacht hij. Wie het Noorderlicht gemist gisteravond gemist heeft, hoeft overigens niet meteen nog een jaar geduld op te brengen: zowel komende nacht als morgennacht kun je het poollicht weer zien. "Al is de kans komende nacht heel klein door de bewolking. In de nacht van dinsdag op woensdag is de kans dat je 'm ziet een stuk groter."