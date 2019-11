Ondernemers Rolderstraat Assen balen van slechte bereikbaarheid

Klok bouwmaterialen, stomerij De Gouden Schaar en tabaksspeciaalzaak Havana zitten de komende tijd met de 'gebakken peren'. "Vrijdag zijn ze met de werkzaamheden begonnen. Alles is afgezet. Het was gelijk helemaal niks meer", zegt Jacqueline Migchels van Havana.Het einde van de Rolderstraat is een druk knooppunt waar veel auto's langskomen. Normaal gesproken kunnen klanten even snel voor de winkels parkeren. Dat kan nu nog steeds, op een geïmproviseerde parkeerplaats, maar vrijwel niemand doet dat."Mensen hebben geen idee hoe de verkeerssituatie hier nu werkt. Die parkeerplek is vlak naast de noodrotonde. Dat is ook nog eens heel gevaarlijk. Ik snap wel dat mensen daar niet willen parkeren", aldus Migchels die vreest voor de aankomende maanden.De werkzaamheden zouden oorspronkelijk tot eind februari duren maar door verschillende tegenvallers gaat de gemeente nu uit van medio mei. De ondernemers zijn hier niet blij mee."Ik mis een groot deel aan inkomsten en dan vriest het nog niet eens. Dan wordt het hier natuurlijk helemaal een puinhoop", aldus Jan van Goor van stomerij De Gouden Schaar.De gemeente Assen zegt zoveel mogelijk met de ondernemers mee te denken. "We hebben bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen gerealiseerd en we hebben verwijzingsborden geplaatst", zegt woordvoerder Marieke de Blok.De ondernemers beamen dat het contact met de gemeente goed is, maar toch vinden ze dat ze nu een onevenredig hoge prijs moeten betalen voor de werkzaamheden. "En het is niet de eerste keer. Ik zit hier nu tien jaar en om de haverklap zijn ze hier met de weg bezig", zegt Migchels.Een aantal ondernemers zou graag zien dat een deel van het gemiste inkomen gecompenseerd wordt, maar daar wil de gemeente niet aan. "We doen heel veel voor onze ondernemers, maar op een gegeven moment houdt het op. Het klinkt heel hard, maar dit valt dan toch onder de noemer bedrijfsrisico", zegt De Blok.