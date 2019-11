Drent terug van WK timbersports: "Ook wij hebben een VAR"

Het team eindigde op de zestiende plaats in de Tsjechische hoofdstad. In totaal deden er achttien teams mee aan de houthakcompetitie.In 2001 kwam de sport overwaaien uit de Verenigde Staten. Martijn Harms was altijd al bezig met zagen en hakken. "Toen ik zag dat deze sport naar Europa kwam, was ik direct enthousiast. Tijdens het eerste trainingskamp ben ik ook direct verslaafd geraakt", vertelt Harms.Het WK timbersports bestaat uit zes verschillende onderdelen. Martijn focust zich vooral op de. Hierbij staat een blok hout rechtovereind in een constructie. De bedoeling is zo snel mogelijk het blok doormidden slaan. "Het is een ingewikkelde sport. Het hout kan verschillend zijn waardoor je in een andere hoek moet slaan, of met een andere bijl. Maar ook de bijl even op een andere manier slijpen kan helpen."De scheidsrechters bij het WK letten op verschillende dingen. "Het begint al bij het aftellen. Dan kijken ze of je niet te vroeg het hout raakt met je bijl. Dit gebeurt met een camera. Ook wij hebben de VAR", vertelt de Odoorner. "Ook is het belangrijk dat het blok helemaal is doorgeslagen."