Trotse vader Evert ten Napel maakt programma in Drenthe met dochter Carrie

In het programma vertelt Carrie ten Napel verhalen over de Drentse natuur, cultuur en geschiedenis. Ze trekt vanuit Zuidoost-Drenthe langs de N34, de Hunebed Highway, naar het noorden. Iedere aflevering bezoekt ze een plaats langs de provinciale weg met haar vader Evert, die in 1944 werd geboren in Klazienaveen.De voetbalcommentator woont tegenwoordig op de Veluwe. "Ik vind het altijd leuk om terug te zijn, het is een mooie provincie", vertelt Ten Napel.Vooral het bezoek aan de voormalige bakkerij van zijn vader en broer in Klazienaveen deed hem goed. "Waar wij vroeger mijn vader met de hand mee moesten helpen, zie je hoe de mensen daar nu werken, hoe modern dat gaat met machines en apparaten. Er is veel veranderd, ten goede."Ten Napel maakt dus onderdeel uit van het programma van zijn dochter. Eerder maakten ze al een programma voor Omroep Gelderland. "Het blijft leuk, heel apart. Ik ben een gelukkige vader die met zijn dochter samen een tv-programma mag maken", zegt hij, om vervolgens de credits volledig aan zijn dochter te geven. "Zij maakt het met een groep mensen en ik heb een klein rolletje. Ik moet me niet verbeelden dat ik echt heel belangrijk ben. Ik vertel de dingen die ik weet, die ik herinner."Ten Napel, bij jongeren vooral bekend van zijn jarenlange commentaar in de voetbalgame FIFA, begon zijn journalistieke carrière in Zuidoost-Drenthe bij de Drents-Groningse Pers. Hij kan dus nogal wat vertellen over de omgeving. "Het Bargerveen, de Hondsrug, de Hunebedden, er zijn allerlei dingen te vertellen. Leuke dingen."En wie terugkeert in Drenthe, kan zomaar oude bekenden tegenkomen. "Bij het 't Volk van Grada in Emmen kwam ik Roelof Steenbergen tegen. Daarmee heb ik nog bij de Emmer Courant gewerkt."Op weg: Hunebed Highway is vanaf 30 december te zien bij omroep Max op NPO 2 om 18.45 uur.