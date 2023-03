Taol of toal, we begriept mekaor en mekoar heul goed

In 1980 werd een spellingscommissie in het leven geroepen door de Drentse Schrieverskring. Het komen tot goede spellingsafspraken was van levensbelang voor de uitgave van een Woordenboek van de Drentsche Dialecten, het levenswerk van Geert Hendrik Kocks.

De commissie hield rekening met eerdere spellingsvoorstellen en tradities en kwam tot een spelling, waarbij voor de hele provincie voor een bepaalde klank hetzelfde teken werd afgesproken. In 1983 kwamen de voorstellen op tafel, een opnieuw bewerkte versie kwam er in 1988 en die werd door de Drentse Staten vastgesteld. In 2000 werden in de spelling nog enkele kleine wijzigingen aangebracht.

Maar hoe kwam het in Drenthe dan zover dat we 'ao' schrijven in plaats van 'oa'? "De spellingscommissie kwam met het voorstel in het Drents 'ao' te gebruiken, wat beter zou passen bij de klank", vertelt Anne Doornbos. "Dat is overigens niet uitzonderlijk, want ook in de Achterhoek en de Stellingwerven gebruiken ze 'ao', alleen niet in Twente en Groningen."