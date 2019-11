Hersenletsel door klappen met stok: 2,5 jaar cel geëist

Tegen de 62-jarige man uit Assen eiste het Openbaar Ministerie dertig maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk.Het OM ziet de klappen die de 62-jarige man uitdeelde als een poging tot doodslag. Behalve de celstraf eiste de officier van justitie ook dat de Assenaar reclasseringstoezicht en een contactverbod krijgt. Ook vindt hij dat de man het slachtoffer ruim 4500 euro schadevergoeding moet betalen.Op 9 juni vorig jaar ging de Assenaar met een kennis naar het huis van het latere slachtoffer in de wijk Noorderpark. Hij kende hem uit de drugswereld en meende dat de man kleding van hem gestolen had. Die wilde hij terug.Toen de man de deur open deed en hij de kleding terugeiste, begon het slachtoffer te dreigen met een stanleymes en een schroevendraaier. Toen hij uithaalde met het mesje ontstond er een scheur in de jas van de verdachte. Hij voelde zich bedreigd en trok een zakmes. Inmiddels waren de mannen in de woonkamer beland. Daar pakte het slachtoffer een houten stok om de verdachte af te weren.De 62-jarige Assenaar kon de stok grijpen, daarna struikelde het slachtoffer. Toen hij op de grond lag, gaf hij de man een paar harde klappen met de stok op het hoofd. De geslagen man raakte bewusteloos en werd naar het UMCG in Groningen gebracht.Hij heeft hersenletsel opgelopen, waarvan het volgens artsen de vraag is of hij volledig herstelt. De man heeft onder meer last van evenwichtsstoornissen en kan een arm en hand niet meer goed gebruiken. Volgens de verdachte heeft hij dat niet veroorzaakt. Hij bleef er in de rechtszaal in Assen bij dat de man gewond geraakt is door de val.Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat ook de 62-jarige verdachte hersenletsel heeft. Dat heeft hij overhouden aan een auto-ongeluk. Daarnaast is hij verslaafd aan heroïne en heeft hij het syndroom van Korsakov, een hersenaandoening door alcoholverslaving. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De man is twee keer vrijgelaten uit voorarrest onder voorwaarde dat hij zich liet opnemen in een instelling voor mensen met psychische problemen, maar omdat hij beide keren wegliep, werd hij steeds teruggebracht naar de gevangenis.