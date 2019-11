Anesthesisten verkopen te vaak nee in ziekenhuis Meppel

Huisarts Roelof Moes uit Nijeveen maakt zich al langer druk over de situatie op de Spoed Eisende Hulp (SEH) in het Diaconessenhuis in Meppel. "De laatste jaren kunnen mensen in toenemende mate niet in Meppel geholpen worden. Er wordt op voorhand al gezegd dat er in het weekend geen anesthesist kan komen. En dat is niet één keer, maar meerdere keren gezegd."De SEH in Meppel is een niveau 3. Dat betekent dat er met name lichte spoedoperaties gedaan kunnen worden, ook buiten kantooruren. Een operatieteam moet binnen drie kwartier klaar staan en de anesthesist die voor de verdoving of narcose zorgt, moet er binnen een half uur zijn.De anesthesisten die uit Zwolle moeten overkomen, hebben daarvoor in theorie voldoende tijd. Maar de praktijk wijst uit dat zij patiënten voor veel lichte spoedoperaties liever naar Zwolle laten komen. De ambulance met een patiënt rijdt dan door. Patiënten hebben daarover weinig te zeggen.Locatiedirecteur Mariska de Groot van het Diaconessenhuis erkent dat er te veel operaties uit Meppel weggehaald worden: "We voldoen wel aan de norm voor kleine ziekenhuizen met de aanrijtijd van anesthesisten van een half uur. Maar het is best een uitdaging om de ziekenhuiszorg op twee locaties te regelen. Wat we zien, is dat er door de fusie soms patiënten naar Zwolle gestuurd worden die hier eigenlijk wel hadden kunnen blijven."Roelof Moes verwondert zich over de situatie dat de anesthesist bepaalt of de lichte operaties wel of niet in Meppel uitgevoerd worden: "Ik vind dat er duidelijkheid moet komen over wat er nu wel of niet in Meppel kan. Want als een patiënt vooraf hoort dat hij of zij in Zwolle terecht komt, dan gaat ie misschien liever naar Assen, Heerenveen of Meppel."Volgens de locatiedirecteur kiest Isala sowieso voor de veilige kant bij de afweging tussen een operatiekamer in Meppel of Zwolle. Bij twijfel wordt dat Zwolle. Maar De Groot wil beter regelen dat het vervoer van de anesthesist daarin geen afweging wordt. "Nu komt een anesthesist in spoedgevallen met een eigen auto naar Meppel. Dat zien we liever anders. We willen proberen een auto met chauffeur te regelen zoals de huisartsen die ook hebben."Huisarts Moes twijfelt over deze oplossing: "Het kan een goede oplossing zijn. Maar ik kan me uit een kosten-baten-afweging voorstellen dat er toch voor Zwolle gekozen wordt. Strikt genomen is dat ook geen probleem, alleen de patiënt moet het wel weten. Ik vraag helderheid, duidelijkheid en eerlijkheid."Isala erkent dat het steken heeft laten vallen. De Groot: "Daar heeft hij een heel goed punt. Wij hadden dat beter moeten doen. We gaan samen met huisartsen vastleggen wat in Meppel kan en wat in Zwolle moet."Maar wat De Groot betreft is er geen sprake van dat de ziekenhuiszorg in Zuidwest-Drenthe met het verdwijnen van de SEH in het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen nu ook in Meppel langzaam uitgekleed wordt. "We bouwen hier een nieuw ziekenhuis en dat is de beste garantie voor het behoud van de ziekenhuiszorg in deze regio."