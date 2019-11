Asser kinderboerderij vreest voor toekomst na breuk met Vanboeijen

De kinderboerderij in de wijk Marsdijk wordt op doordeweekse dagen beheerd door medewerkers en cliënten van Vanboeijen. De afgelopen jaren deden dagelijks tien tot twaalf cliënten hun dagbesteding op de kinderboerderij. Nu zijn dat er nog maar twee of drie.“Het samenwerkingscontract met Vanboeijen loopt nog tot de zomer van volgend jaar, maar aan het eind van dit jaar is iedereen al weg. Ook de twee beheerders die al jaren op de kinderboerderij werken, krijgen een andere werkplek”, zegt een teleurgestelde Richard Zijlstra van het bestuur van de Beekdalhoeve.Vanboeijen bevestigt het vertrek uit Marsdijk maar wil er niet teveel woorden aan vuil maken. “We stoppen met onze werkzaamheden op De Beekdalhoeve omdat die niet langer stroken met de wensen en ontwikkelingen van onze bewoners”, aldus een woordvoerder.Voor het stichtingsbestuur kwam de opzegging van het samenwerkingscontract door Vanboeijen zeer onverwacht. Volgens Zijlstra zijn er nog twee manieren waarop de kinderboerderij kan overleven. “Of we hebben twintig extra vrijwilligers nodig om de boel te runnen. Of een nieuwe zorginstelling die, net als destijds het idee was, zorg biedt in de buurt en op locatie”, zegt Zijlstra.Het vinden van een zorginstelling blijkt lastig omdat de meeste organisaties niet genoeg cliënten hebben. Zijlstra: “Het idee van het bestuur is nu dat cliënten of cliëntbegeleiders zich kunnen melden, zodat we een pool krijgen waarmee we naar een zorginstelling kunnen, zodat we zo gegarandeerd toekomst hebben."Financieel staat de kinderboerderij er volgens Zijlstra nog goed voor. “We kunnen zonder een zorginstelling nog zeker een jaar volhouden, maar vrijwilligers vinden is een probleem. Dat betekent dat je terug moet schalen en dat zou hartstikke jammer zijn voor een wijk als Marsdijk”, besluit Zijlstra.