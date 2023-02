Bjorn van der Veen voor altijd verbonden aan het Boerenrockfestival: 'Dat blijft in het hart'

Niet alleen de feesttent werd door de jaren heen groter, de populariteit onder bezoekers groeide ook. Daarnaast werd het festival steeds breder aangekleed. "Er kwam een trekkertrek-wedstrijd bij, er kwam autocross bij, toen hebben we echt een grote stap gemaakt", somt Van der Veen op.

In 2012 probeerde de organisatie van het Boerenrockfestival een nieuw publiek voor het evenement aan te boren door Boerenpop te lanceren en werd Guus Meeuwis gestrikt als publiekstrekker. "Toen stonden we snel weer met beide benen op de grond, want dat bleek toch niet zo'n succes. Er stonden tweeduizend man in de tent en dat hadden er veel meer moeten zijn", vindt Van der Veen.

Die misser zorgde ervoor dat Boerenrock in 2013 weer terugging naar het concept waar het festival zeven jaar eerder succesvol mee was geworden. "Dat klassieke, gezellige en laagdrempelige. Dat werkt en is in alle jaren die volgden verder doorgegroeid. Afgelopen zomer heeft het Boerenrockfestival bijna vijftigduizend bezoekers aangetikt, dus de groei is er zeker geweest", glundert hij.

Chemie

Zijn persoonlijke hoogtepunten? "Die eerste avond in 2006 is natuurlijk de grondlegger geweest voor het oorspronkelijke Boerenrock. Dat vond ik echt een highlight. En hoe gek het ook klinkt: die twee coronajaren in 2020 en 2021 waren óók Boerenrock. Toen hebben we Het Terras op het Gras gehad en een gruwelijk tentfeest, stilzitten was er niet bij.

Als ik nu terugkijk op al die jaren, dan vind ik de verbondenheid tussen vrijwilligers, sponsoren, omwonenden misschien wel het mooiste. De chemie die er heerst tijdens Boerenrock maakt dat het merk blijft bestaan."