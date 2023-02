Wat is er deze voorjaarsvakantie te doen in Drenthe?

Cuby Museum in Grolloo gaat weer open

In de voorjaarsvakantie zijn natuurlijk veel activiteiten gericht op kinderen, maar ook voor volwassenen is er genoeg te doen. Zo gaat het Cuby Museum in Grolloo vanaf vrijdag weer open.

Het museum was de afgelopen maanden gesloten, vanwege de hoge energierekeningen. Maar nu het voorjaar in aantocht is, gaan de deuren weer open. Het museum werd in 2011 geopend, om de herinnering aan Harry Muskee en Cuby + Blizzards in leven te houden. In het Cuby Museum kun je allerlei spullen vinden die te maken hebben met de geschiedenis van Muskee en de band. Uiteraard zijn er ook de nodige instrumenten te zien en klinkt de blues volop.

Mocht je vrijdag in de auto stappen voor een bezoekje aan Grolloo, luister dan onderweg vooral naar de RTV Drenthe-podcast HARRY, die in 2021 uitkwam.

Krokuswandelingen op landgoed Overcingel

Op landgoed Overcingel in Assen wordt de tuin weer opengesteld tijdens de bloei van de krokussen. Met een wandelkaart kun je zelf door de tuin struinen, vrijdag en zaterdag kun je vanaf 14.00 uur de wandeling ook met een gids maken.

De gids brengt je naar de mooiste plekken en vertelt ondertussen over de geschiedenis van de tuin. Let op: trek wel waterdichte schoenen aan, want sommige paden kunnen nat zijn. Vooraf aanmelden hoeft niet.

Literair feestje in DNK

Liefhebbers van literatuur opgelet: in theater DNK in Assen wordt zaterdag het BoekenFEST gehouden. Het feest is een voorproefje op de Boekenweek. Die dag komen Nico Dijkshoorn, Judith Koelemeijer en Tim Knol naar het Asser theater voor een optreden.

Dijkshoorn treedt op met zijn band en gaat daarbij ook in op een van zijn boeken. Koelemeijer neemt je tijdens haar optreden mee in het verhaal van een Nederlands-Joodse vrouw waar ze een boek over schreef. En singer-songwriter Knol geeft een inkijkje in zijn leven als muzikant, maar vertelt ook over zijn boek.

Behalve die optredens zijn er nog andere activiteiten in het Theatercafé. "Laat bijvoorbeeld je portret tekenen door een sneltekenaar, test jouw kennis over boeken, films en theater tijdens de gezellige pubquiz, laat je betoveren door de Magic Entertainer of ga langs bij de literaire snackbar."

Stevige wandeling in Zweeloo

Zin om de vakantieweek zondag met een stevige wandeling af te sluiten? Dan kom je aan je trekken in Zweeloo. Het Drentse Landschap organiseert er een wandeling van zo'n vijftien kilometer. Het belooft een afwisselende wandeling te worden.

Volgens Het Drentse Landschap kom je mooie kenmerken van de Drentse natuur en cultuur tegen, zoals de Stroeten, de Palms met jeneverbesstruiken en het mooie dorpje Oud-Aalden. Omdat de route voor 80 procent over onverharde paden gaat, wordt aangeraden om goede schoenen aan te trekken.

Neem ook voldoende eten en drinken mee, want je komt pas tegen het einde van de wandeling restaurants en cafes tegen. Deelname is gratis, maar je moet je wel opgeven.