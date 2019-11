Assen gaat ja-sticker niet versneld invoeren

De gemeente Assen wil een zogenoemde ja-sticker invoeren, maar wanneer? Dat blijft onduidelijk. GroenLinks in de gemeenteraad van Assen had het college gevraagd hier haast mee te maken, maar de burgemeester en wethouders gaan daar niet in mee.

Met de ja-sticker op de brievenbus kunnen bewoners aangeven dat ze wel reclamefolders willen ontvangen. Wie die sticker niet heeft, krijgt geen reclame in de brievenbus.Amsterdam voert deze methode in. De reclamebranche stapte naar de rechter om het besluit terug te draaien, maar het Gerechtshof in Amsterdam bepaalde dat de gemeente door mag gaan met de invoering van de ja-sticker.Volgens GroenLinks staat er nu niets meer in de weg om ook in de Assen de sticker snel in te voeren. De partij spoorde daarom het college aan om er vaart achter te zetten . Maar het college laat nu weten dat het eerst afwacht of de reclamebranche nog naar de Hoge Raad stapt. Volgens de bestuurders is het verstandig om eerst eventuele juridische vervolgstappen af te wachten.Wel zegt het college alvast wat zaken te onderzoeken rondom de invoering van de ja-sticker. Zo onderzoekt de gemeente onder meer of deze aanpak werkgelegenheid zal kosten.