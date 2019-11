Stakers vs werkers: oneens over lerarenstaking, eens over doel

Vanuit Drenthe trekken stakende leraren naar het WTC Expo in Leeuwarden, de verzamelplek voor stakers uit Noord-Nederland. Tussen 10.30 en 13.00 worden daar toespraken gehouden.Er rijdt vanuit Drenthe één bus met leraren richting Friesland, die is rond half negen vertrokken uit Emmen. De verwachting was dat daar zo'n twintig leraren zouden instappen, het waren er tien. Maar volgens Onderwijsbond AOb gaat een deel van de stakers met eigen vervoer.Afgelopen vrijdag leek de staking van de baan. Onderwijsminister Slob kwam met 460 miljoen euro over de brug. Onderwijsbond AOb schrapte daarop de staking, maar kwam daar al snel op terug onder druk van de achterban.De bus, die in Emmen de eerste leraren oppikte, stopt ook nog in Hoogeveen en Meppel, voor hij doorrijdt naar Leeuwarden. "We moeten samen laten zien dat er iets gaande is in het onderwijs en dat er iets moet gebeuren", zegt lerares Lucienne Japchen Lenstra. Zij is docent biologie op het Hondsrug College in Emmen. "Er moet structureel geld komen. De werkdruk moet omlaag en er moet meer personeel bij, ook onderwijsassistenten."Niet alle scholen doen mee aan de onderwijsstaking. Op Kindcentrum De Wel in Nijeveen wordt vandaag gewoon gewerkt. "Wij gaan over tot de orde van de dag, er wordt gewoon lesgegeven in Nijeveen", zegt directeur Jan Schaper.Voor het weekend wilde het lerarenteam van De Wel wel staken, maar na het gesloten convenant werd anders besloten. "We hadden niets, nu hebben we iets", zegt Schaper. "Er zit beweging in en dat is positief. Er moet natuurlijk veel meer bij. Bij volgende acties zijn we bereid om te kijken of we weer mee kunnen doen."Vooral het zwalkende beleid bij de onderwijsbonden zit Schaper dwars. "We gingen van wel staken, naar niet staken, naar wel weer staken", zegt hij. "Het CNV en de AOb gebruiken daarbij de mooie woorden van de achterban waardoor ze zich hebben laten informeren. Maar ze hebben niet te maken met mijn achterban, de ouders en kinderen, tegenover hen kan ik het niet maken vind ik. Je kan kinderen niet als speelbal gebruiken tussen wel en niet staken. Uiteindelijk moet je in het onderwijs altijd rekening houden met hen."Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond Noord snapt de overweging van Schaper. "We weten dat staken pijn doet. Bijvoorbeeld voor ouders die moeten zorgen voor opvang. Staken is het ultieme middel dat we kunnen gebruiken", stelt hij. "De stakingsbereidheid was zo ontzettend groot dat we vinden dat we die moeten gebruiken."