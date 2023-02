Basisschool Noordscheschut sluit de deuren: ‘Vervelende situatie’

Basisschool Het Blokland in Noordscheschut sluit de deuren komende zomer. Door een tekort aan leerlingen kan de school niet meer blijven bestaan.

De school heeft negentien leerlingen en dat zijn vier minder dan wettelijk is toegestaan. Het is een probleem waar Het Blokland al langer mee kampt. De afgelopen jaren is geprobeerd om het tij te keren, maar zonder succes. De groepen zijn volgens de docenten nu te klein om op een pedagogisch verantwoorde manier les te geven.

"Dan kom je samen met het team tot de conclusie dat je niet meer door kunt gaan", vertelt bestuursvoorzitter Béjanne Hobert van scholenstichting Primenius waar Het Blokland deel van uitmaakt. Dit schooljaar wordt nog afgemaakt.

Teleurstelling

De ouders hebben met teleurstelling en begrip gereageerd, vertelt Hobert. "Het is een vervelende situatie. Je hoopt natuurlijk nooit als ouder dat de school dichtgaat waar je kind op zit." De school gaat gesprekken voeren met de ouders om uit te zoeken waar de kinderen na de zomer naartoe kunnen.

De docenten zelf krijgen een andere werkplek. "Ze hebben een vast contract, dus we moeten uitzoeken bij welke school ze dan aan de slag kunnen. We zorgen er in ieder geval voor dat ze voorrang krijgen als er ergens een plekje vrijkomt."

Fusie

Twee jaar geleden leek het erop dat Het Blokland, dat sinds 1936 bestaat, ook dicht moest. Door een fusie met de Diedeldoorn uit Emmen kon de school destijds toch blijven bestaan. Ook probeerde de school aan te tonen dat er goede mogelijkheden waren voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. Daarmee hoopten ze de toestroom van leerlingen te vergroten."

"Dat is dus niet gelukt", legt Hobert uit. Wat de exacte reden daarvoor is, kan de bestuurder niet uitleggen. "We weten het gewoon echt niet. Er is alles aangedaan om het te verbeteren. Het schoolgebouw is opgeknapt, we hebben geïnvesteerd in het team. Maar dat heeft allemaal niet mogen baten. Er is onderzoek gedaan, maar ook daar kwam geen antwoord uit."