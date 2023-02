'Meppel mag trotser zijn op z'n zilveren geschiedenis'

Eigenlijk steekt het een beetje, dat de zilveren geschiedenis van Meppel zo onbekend is. Mieke Mulders van het Stedelijk Museum Meppel laat met trots het zilverwerk zien dat zilversmeden uit de stad maakten. Volgens haar had Meppel al tientallen zilversmeden voordat in de rest van Drenthe een smid te vinden was.

"Drenthe was dunbevolkt, Meppel was eigenlijk de grootste stad. Het ligt ook gunstig en werd daarom het 'Rotterdam van Drenthe' genoemd. Het had een grote haven, had veel gildes. Dus Meppel was de place to be."