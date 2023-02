Ongeluk op N33, weg van Assen richting Gieten weer open

Een inzittende van de auto zat bekneld, maar is door de hulpdiensten bevrijd. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelwagen kwam met de schrik vrij.

Ook is er schade aan het wegdek en aan de vangrail. Aanvankelijk was de hele weg vanaf Assen in de richting van Gieten dicht. Inmiddels kan verkeer gewoon weer doorrijden.