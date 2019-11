Massa's ganzen komen naar Drenthe

Daar komen de Russen!

In december is de piek, maar al sinds eind oktober komen ze in groepen de provincie binnen. Bert Dijkstra (werkzaam bij Landschapsbeheer Drenthe en betrokken bij verschillende vogelonderzoeken) schrijft in zijn blog over deze opvallend grote groep toendrarietganzen.'De toendrarietganzen zijn verzot op resten van akkergewassen. Mooi voorbeeld zijn de koppen' van de suikerbiet die na de oogst als schijfjes op de akkers blijven liggen. Naarmate ze langer liggen, worden ze zachter en veranderen ze in calorierijke snacks, hapklaar voor de ganzen. Dit geldt ook voor resten van aardappelen en mais. Het zijn teelten die eigenlijk overal wel in Drenthe voorkomen, maar met een zwaartepunt in het oosten van de provincie.'Dijkstra geeft aan dat deze gans niet alleen akkers nodig heeft, maar ook open water: 'Belangrijkste gebieden in Drenthe zijn het Hunzedal, de Veenkoloniën, bij Smilde/Fochteloërveen, bij Nieuw Balinge en in de beekdalen van de Vledder- en Wapserveense Aa en Beiler- en Dwingelerstroom. Alleen in gebieden met veel bebouwing of bos zijn ze schaars. Samen met het Groningse deel van de Veenkoloniën behoort Drenthe tot hét overwinteringsgebied van Nederland. Ruim tien procent van de Noordwest-Europese populatie is ’s winters in Drenthe te vinden!'